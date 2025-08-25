Witwe teilt Erinnerungen an Christoph Daum

Handgeschriebene Karte

Besonders berührend wirkt eine handgeschriebene Karte, die Angelica Camm–Daum am Todestag ihres Mannes ebenfalls veröffentlichte. Dort steht: «Sollte ich dir heute noch nicht gesagt haben, wie sehr ich dich liebe und mich nach dir sehne – so habe ich einen unverzeihlichen Fehler gemacht.» Die Botschaft endet mit einem Versprechen, das weit über das irdische Leben hinausweist: «Egal was – wie passiert bis ans Ende aller Tage und viel, viel länger!» Die Zeilen sind geschmückt mit einem gemalten Herzen und den Initialen «AD und CD».