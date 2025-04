Witziger Post: Will Smith ehrt Martin Lawrence zum 60. Geburtstag

Schauspieler und Comedian Martin Lawrence wird an diesem Mittwoch, 16. April, 60 Jahre alt. Kumpel und Schauspielkollege Will Smith (56) hat ihm bei Instagram gratuliert. «Alles Gute zum Geburtstag Marty Mar», schrieb er zu einem besonderen Bild und fügte mit einem Smiley an: «Du siehst nicht einen Tag älter als 70 aus.» Der Schnappschuss zeigt die beiden offenbar am Filmset.