WLAN-Passwort vergessen? Das können Sie jetzt tun

Bei vielen Menschen hängt das WLAN-Passwort am Kühlschrank oder liegt in einer bestimmten Schublade. Was aber, wenn es verloren geht oder man sich nicht mehr genau daran erinnern kann, welches Passwort man im Router manuell eingestellt hat? Die gute Nachricht: In den meisten Fällen ist die Hilfe simpel. So kommt man wieder an seinen WLAN-Schlüssel.