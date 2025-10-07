WM 2026: ARD und ZDF zeigen 60 Partien im Free-TV

44 WM–Spiele exklusiv bei Magenta TV

Dazu gehören alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals sowie das Finale. «Darüber hinaus ist eine umfassende nachverwertende Berichterstattung von allen 104 Spielen der WM auf sämtlichen Plattformen und Angeboten von ARD und ZDF sowie die umfassende Audioberichterstattung von allen Spielen Gegenstand der Vereinbarung», heisst es weiter in der Mitteilung.