WM 2026 im Free-TV: So teilen ARD und ZDF die deutschen Spiele auf

ZDF überträgt Eröffnungsspiel und Finale

Die zweite Partie der Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste ist indes am Samstag, dem 20. Juni, um 22:00 Uhr im ZDF zu sehen. Daneben überträgt der Mainzer Sender auch das Eröffnungsspiel des Turniers zwischen Co–Gastgeber Mexiko und Südafrika. Diese Partie läuft am Donnerstag, dem 11. Juni, um 21:00 Uhr. Das Erste startet einen Tag später, am Freitag, dem 12. Juni, um 21:00 Uhr in die Fussball–WM. Hier wird das erste Spiel des zweiten Co–Gastgebers Kanada übertragen. Das Team wird möglicherweise gegen Italien antreten.