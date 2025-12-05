WM-Auslosung: Politiker, Sportstars und mittendrin Heidi Klum

Warten auf die Auslosung

Die Veranstaltung im Kennedy Center in der US–Hauptstadt Washington, D.C. machte weniger den Eindruck einer Auslosung, als vielmehr einer zu lang geratenen Werbeveranstaltung für den Weltfussballverband, für den anwesenden Donald Trump (79) und FIFA–Präsident Gianni Infantino (55). Letzterer überreichte in einer von Model Heidi Klum (52) und Komiker sowie Schauspieler Kevin Hart (46) präsentierten Show dem US–Präsidenten den neu erschaffenen FIFA–Friedenspreis.