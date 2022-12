WM-Finale: So viele Menschen schalteten beim Messi-Triumph ein

Die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar ist Geschichte. Den Final-Triumph von Superstar Lionel Messi (35) und der argentinischen Nationalmannschaft über seinen PSG-Kollegen Kylian Mbappé (23) und das französische Team sahen sich am gestrigen Spätnachmittag im Schnitt 13,86 Millionen Zuschauer im Ersten an. Die Partie, die bereits um 16 Uhr begann, kam damit auf einen Marktanteil von starken 53,6 Prozent, wie die AGF Videoforschung meldet. Damit gab es für Argentiniens Sieg gegen Frankreich die beste Einschaltquote für ein Spiel ohne deutsche Beteiligung bei dieser Weltmeisterschaft.