Wo bewahrt Prinzessin Kate ihre royalen Outfits auf?

Prinzessin Kate und ihr heutiger Ehemann Prinz William (42) heirateten 2011 in der Westminster Abbey in London. Seither gehört sie zum britischen Königshaus. In den vergangenen Monaten zog sich die 42–Jährige aufgrund ihrer Krebsdiagnose weitestgehend zurück. Im Rahmen der diesjährigen «Trooping the Colour»–Parade oder anlässlich des Remembrance Day erschien sie jedoch wieder im Rampenlicht.