Wo steckt Usher? Kurzfilm vor der Super-Bowl-Halbzeitshow

Beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers wird der Sänger in der Halbzeit die anwesenden Besucherinnen und Besucher sowie Millionen Menschen an den TV–Bildschirmen unterhalten. Das American–Football–Match wird in diesem Jahr im Allegiant Stadium in Paradise, einem Vorort von Las Vegas, ausgetragen – in direkter Nähe zum berüchtigten Las Vegas Strip.