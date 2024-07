Woher kommt der Hype um Sabrina Carpenter?

Drama mit Olivia Rodrigo

Mit ihrem Song «Skin», der im Januar 2021 erschien, erregte Carpenter grosse öffentliche Aufmerksamkeit. Kurz zuvor hatte Sängerin Olivia Rodrigo (21) ihren Hit «Drivers License» veröffentlicht, in dem vor allem eine Zeile für Aufsehen sorgte: «And you‹re probably with that blonde girl, who always made me doubt» («Und du bist wahrscheinlich mit diesem blonden Mädchen zusammen, die mich immer zweifeln liess»). Fans sahen hier eine Anspielung auf Carpenter und ihre damalige Beziehung zu Schauspieler und Sänger Joshua Bassett (23), der gleichzeitig der Ex–Freund von Rodrigo ist. Auf die vielen Anschuldigungen, die Carpenter im Anschluss an den Song erhielt, veröffentlichte sie kurz darauf ihre Antwort in Form von «Skin». Eine Zeile lautete: «Maybe you didn›t mean it, maybe blonde was the only ryhme» («Vielleicht meintest du es nicht so, vielleicht war blond der einzige Reim»). Die beiden Lieder liessen die Gerüchteküche brodeln und standen länger im Fokus der Öffentlichkeit.