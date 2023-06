«Wir alle haben Träume»

Das Malibu Dreamhouse war zum 60. Geburtstag von Barbie schon einmal im Jahr 2019 für zwei Nächte buchbar gewesen. Gastgeber in der mittlerweile neu renovierten Villa ist diesmal ihr Freund Ken. «Wir alle haben Träume, und Barbie hat das Glück, ein ganzes Haus voll davon zu haben», wird dieser in einer Pressemitteilung zitiert. «Jetzt bin ich an der Reihe, und ich kann es kaum erwarten, Gäste in diesen ikonischen Räumen zu begrüssen.»