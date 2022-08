Raumaufteilung in Zonen

Geht es in den Familienurlaub, lohnt es sich, sich am Sport zu orientieren: Ähnlich wie beim Fussball, geht es hier um Teamwork und Zonenverteidigung! Den Wohnmobilraum in Zonen zu unterteilen, kann sich als sehr nützlich erweisen. Jeder ist für seine eigene verantwortlich und weiss, wo was zu finden ist. «Die Zonen werden dann in kleinere Unterteilungen runtergebrochen, im Bad etwa Zahnpflege, Make-up usw.», sagt Franke und empfiehlt für mehr Stauraum zum Beispiel Hängeorganizer. Die lassen sich «ganz einfach mit einem Klebehaken an der Wand befestigen».