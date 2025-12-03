Wolf Danny Homann ist neuer Staatsanwalt im Wiesbaden-«Tatort»

Darum geht es im «Tatort: Murot und der Elefant im Raum»

Im 14. Fall mit Ulrich Tukur als Felix Murot macht sich der Kommissar gemeinsam mit seiner Kollegin Magda Wächter (Barbara Philipp) auf die Suche nach einem entführten Kind. Eva Hütter (Nadine Dubois) hat ihren fünfjährigen Sohn Benjamin aus einer Familiengerichtsverhandlung entführt und sich mit ihm in einer Waldhütte im Taunus versteckt. Nach einer Verfolgungsjagd liegt die Mutter im Koma – doch wo ist das Kind?