Wolfgang Bahro und Sebastian Ströbel ermitteln bei RTL

Mit ihm ermittelt Wolfgang Bahro

Für Fans der Serie ist es die Gelegenheit, den Schauspieler einmal in einer völlig neuen Facette zu erleben. Doch Bahro ermittelt nicht allein: Der Fall wird zur Familiensache. An seiner Seite spielt Felix Kreutzer (32) den Kriminalhauptkommissar Gregor Weber – der im Film auch Armins Sohn ist. Die Dynamik zwischen dem erfahrenen Vater und dem ermittelnden Sohn verspricht Spannung vor der Kulisse Potsdams.