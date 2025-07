Wolfgang Grupp: Das ist der Grund für seinen Klinikaufenthalt

Wolfgang Grupps «grosser Dank» gilt der Familie

Am 7. Juli war von unterschiedlichen Medien berichtet worden, dass Grupp in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Wolfgang Grupp wurde am 4. April 1942 in Burladingen geboren, wo auch Trigema seinen Firmensitz hat. Sein Grossvater gründete die Firma, die er 1969 übernahm und zu einem der bekanntesten deutschen Textil– und Bekleidungshersteller machte. Im Jahr 2023 kündigte er an, zum Jahreswechsel Trigema seinen Kindern Bonita und Wolfgang junior sowie seiner Ehefrau Elisabeth zu übergeben.