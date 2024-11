Wolfgang Joop wird 80: Ein Wunderkind feiert Geburtstag

Neustart mit «Wunderkind»

Den Versuch, Luxus, Kunst und Mode in eigenen Modekollektionen miteinander zu verbinden, unternahm Joop ab 2003 mit seinem neuen Label «Wunderkind», das er mit seinem Lebenspartner Edwin Lemberg gründete und bis 2017 führte. Zudem widmete er sich wieder verstärkt künstlerischen Projekten und präsentierte in verschiedenen Ausstellungen eigene Werke und Modeillustrationen. Ab 2014 rückte er durch mehrere Engagements in der Jury der TV–Show «Germanys Next Topmodel» noch einmal in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit.