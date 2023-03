Wolfgang Petry schwärmt über seine Frau: «Rosie ist und war immer da»

Das Paar, das am 20. November 2022 Goldene Hochzeit feierte, stand für das Video zum Album-Vorboten «Du gehörst zu mir und ich gehör zu dir» im vergangenen Jahr sogar erstmals gemeinsam vor der Kamera. «Es war ein besonderer Moment in meinem Leben», blickt der Musiker zurück. «Ich halte diesen speziellen Augenblick für immer fest.» Das neue Album handelt laut Ankündigung vom unerschütterlichem Zusammenhalt und Vertrauen, von Herzensinnigkeit und gegenseitigem Verständnis. «Thematisch geht es um die Liebe, aber auch schon mal um die Ecke gedacht», sagt Petry. Der Track «Ich klau für dich» wird etwa als ein Lovesong mit Augenzwinkern angekündigt. Was für ihn ein gutes Liebeslied ausmache, könne er «nicht genau beschreiben. Ich schreibe einfach, was ich grade fühle auf ein Blatt Papier. Manchmal wird es ein Lovesong, klappt aber nicht immer», sagt der Musiker. In Sachen Sound bewege er sich bei seinem neuen Werk in den 90er Jahren.