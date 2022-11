Wolfgang Petry und seine Rosie: Liebeslied zur Goldenen Hochzeit

Romantische Strandspaziergänge

Doch auch der Sänger hat Einiges richtig gemacht in seiner Beziehung. Sie liebe alles an ihm, gibt Rosie zu Protokoll, «bis auf sein Besserwisser-Syndrom». Dafür sei er aber auch sehr romantisch und sage ihr täglich, dass er sie liebe. Und weiter: «Wir laufen oft an Stränden entlang, dann nehmen wir uns in den Arm und lassen unser Leben Revue passieren.»