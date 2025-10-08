Wolfgang Urban ist tot: Ex-Karstadt-Chef stirbt mit 80 Jahren

Sie hatten sich 2001 kennengelernt, als die studierte Juristin eine Stelle als Sport–Sponsoring–Beauftragte bei Karstadt angetreten war. Urban war damals Vorstandsvorsitzender des Essener Handelskonzerns. Aus der beruflichen Bekanntschaft entwickelte sich eine tiefe Partnerschaft, die mehr als zwei Jahrzehnte Bestand haben sollte. 2019 krönte die Geburt des gemeinsamen Sohnes Frederick das Glück des Paares.