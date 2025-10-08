Wolfgang Urban ist tot: Ex-Karstadt-Chef stirbt mit 80 Jahren

Wolfgang Urban, einer der prägenden Manager der deutschen Handelslandschaft, ist tot. Der frühere Vorstandschef von Karstadt und Metro starb am Montag im Alter von 80 Jahren, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Urban war mit der Dressurreiterin und achtmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth (56) liiert. Gemeinsam haben sie einen Sohn.
Sie hatten sich 2001 kennengelernt, als die studierte Juristin eine Stelle als Sport–Sponsoring–Beauftragte bei Karstadt angetreten war. Urban war damals Vorstandsvorsitzender des Essener Handelskonzerns. Aus der beruflichen Bekanntschaft entwickelte sich eine tiefe Partnerschaft, die mehr als zwei Jahrzehnte Bestand haben sollte. 2019 krönte die Geburt des gemeinsamen Sohnes Frederick das Glück des Paares.
Vom Kaufhof–Angestellten zum Konzernchef
Wolfgang Urbans Karriere im deutschen Handel begann 1973 bescheiden als kaufmännischer Angestellter beim Kölner Kaufhof. Doch der ehrgeizige Manager arbeitete sich kontinuierlich nach oben. 1995 erreichte er einen ersten Höhepunkt seiner Laufbahn: Er wurde Vorstandssprecher der Kaufhof Holding und leitete dort eine tiefgreifende Sanierung des Unternehmens ein.
Nur ein Jahr später folgte der nächste Karrieresprung. Urban zog als Co–Sprecher in den Vorstand der Kaufhof–Mutter Metro ein. Den Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn erreichte er schliesslich nach dem Zusammenschluss von Karstadt und Quelle, als er von 2000 bis 2004 als Vorstandschef des Essener Handelskonzerns die Geschicke des Unternehmens lenkte.