Wolke Hegenbarth verrät Rezept für ihre Beziehung

Gute Kommunikation und auch Zeit für sich und Freunde

Dann fasst sie in drei Punkten zusammen, wie sie das geschafft haben. So würden sie sich auch «Raum und Zeit ohne einander» geben. «Klingt vielleicht merkwürdig – aber selbst den tollsten Menschen der Welt kann und will ich nicht 24/7 um mich haben. Ich brauche Zeit für mich und auch Zeit Oliver zu vermissen.» Dann sei es wichtig, in der Kommunikation diszipliniert zu sein. «Nicht alles sagen, was man denkt. Fällt mir besonders schwer, ist aber ein absoluter Gamechanger.» Zum dritten führt sie auf: «Der Partner muss nicht alles sein und alles können.» Hier sei es wichtig, auch auf Freunde zu setzen. «Alles was in der Partnerschaft keinen Raum findet (und das ist auch bei uns relativ viel) muss mit anderen Menschen er– und gelebt werden.»