Wolkenbruch: Dschungelcamper kurz vor Auftakt bei RTL evakuiert

Nur noch wenige Stunden, dann geht es im australischen Busch ans Eingemachte: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet am 24. Januar um 20:15 Uhr bei RTL (auch via RTL+) in die nächste Runde. Kurz vor dem Auftakt des diesjährigen Dschungelcamps mussten die Promis um Lilly Becker (48), Schlagersängerin Anna–Carina Woitschack (32), Reality–Star Sam Dylan (33) und Co. jedoch einen Schreckmoment überstehen: Wegen eines Wolkenbruchs wurde das Camp notgedrungen evakuiert, berichtet Dschungel–Sender RTL.