Wolkenfrei-Album: Vanessa Mais Herz «wird immer für Schlager schlagen»

«Leute bekommen genau das, was sie wollen»

«Alles war wie damals», beschreibt Mai die Rückkehr ins Studio. «Das Studio roch genauso, die gleichen Sachen standen noch da, die gleichen Bilder hingen an der Wand, die CDs standen auf derselben Stelle, die Krümel lagen am besten noch an derselben Stelle und es war so schön dorthin wieder zu kommen.» Was für sie «sehr cool» gewesen sei, war die Tatsache, «dass ich meinen Schalter einfach umlegen konnte. Als Vanessa Mai habe ich mich in den letzten Jahren sehr poppig und urban entwickelt und meine Stimme ganz anders eingesetzt. Wolkenfrei war wie ein Knopfdruck zu: alles klar, Schlager.» Auf welchen Sound können sich die Fans beim neuen Wolkenfrei-Album freuen?