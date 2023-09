Wollte Anna Wintour nicht neben Kim Kardashian sitzen?

Kaum eine Fashionshow auf der Pariser Modewoche hatte ein so grosses Staraufgebot wie die von Victoria Beckham (49) am Freitag (29. September). In der Front Row sassen neben Ehemann David Beckham (48), Tochter Harper (12) und Sohn Cruz (18) sowie Sohn Brooklyn (24) mit Ehefrau Nicola Peltz–Beckham (28) auch befreundete Stars wie Eva Longoria (48), Kris Jenner (67) oder Pamela Anderson (56). «Vogue»–Chefin Anna Wintour (73) nahm ebenfalls in der ersten Reihe Platz und sass neben Reality–Star und Unternehmerin Kim Kardashian (42).