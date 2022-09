Wollte Prinz Andrew verhindern, dass Charles König wird?

Er galt schon immer als Lieblingssohn von Queen Elizabeth II. (1926-2022), mit seinem älteren Bruder Charles (73) soll Prinz Andrew (62) jedoch nie gut ausgekommen sein. Ihr angespanntes Verhältnis soll angeblich sogar dazu geführt haben, dass Andrew verhindern wollte, dass Charles auf dem Thron Platz nimmt. Das schreibt zumindest die Royal-Expertin Angela Levin unter Berufung auf einen Insider in ihrer neuen Biografie «Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort», die demnächst veröffentlicht wird.