Heldenempfang im Kongress

Auch der sonst so zerstrittene US-Kongress sah sich in seiner Ehrerweisung Selenskyjs ausnahmsweise vereint: Noch bevor dieser zu seiner historischen und gänzlich auf Englisch gehaltenen Rede ansetzen konnte, erhielt er von den anwesenden Abgeordneten beider Kammern minutenlang Standing Ovations. Dass die Ukraine «trotz aller Widrigkeiten und Untergangsszenarien» nicht gefallen sei, liege massgeblich auch an den USA, so Selenskyj daraufhin. Sein Dank gelte daher dem amerikanischen Volk, das durch die Militärhilfen eine «Investition in die globale Sicherheit und Demokratie» getätigt habe.