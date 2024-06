«Woman's World»: Katy Perry kündigt neue Musik an

Die «I Kissed A Girl»–Chartstürmerin zeigt sich auf ihrem offiziellen Instagram–Account im weissen Mikro–Bikini mit stählernen Roboter–Beinen. Sie enthüllt in der Bildbeschreibung den Titel ihres neuen Songs – «Woman's World» – sowie das Datum, an dem dieser als Single erscheint: am 11. Juli. Das dazugehörige Musikvideo wird einen Tag später veröffentlicht.