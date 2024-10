«Women of the Year»: Brooke Shields strahlt neben ihrer Tochter Rowan

Schauspielerin und Model Brooke Shields (59), unter anderem bekannt aus dem US–amerikanischem Filmdrama «Die blaue Lagune», glänzte am Dienstag, dem 8. Oktober, gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Rowan Francis Henchy (21) auf dem roten Teppich der «Women of the Year»–Awards der Frauenzeitschrift «Glamour» in New York City.