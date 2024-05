«Wonka» mit Timothée Chalamet: Märchenhafte Heimkino-Premiere

Tat es aber nicht. «Wonka» scheffelte mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund 632 Millionen US–Dollar nicht nur eine ausgesprochen respektable Summe an den Kinokassen. Er lieferte zugleich für knapp zwei Stunden eine willkommene, kunterbunte Flucht aus der zuweilen drögen Realität. Dass er hierzu auch ausserhalb der kalten Weihnachtszeit in der Lage ist, diesen Beweis tritt Willy Wonka ab dem 24. Mai an. Dann kredenzt Shootingstar Timothée Chalamet (28) in der Heimkino–Premiere auf Sky sowie dem hauseigenen Streamingangebot Wow seine köstlichen Schokoladen–Kreationen und gibt manch charmante Gesangseinlage als Sahnehäubchen obendrauf.