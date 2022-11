Woody Harrelson überreicht Michael J. Fox einen Ehrenoscar

Michael J. Fox (61) wurde am Samstagabend im Fairmont Century Plaza in Los Angeles eine besondere Ehre zuteil: Bei den Governors Awards wurde er mit dem Jean Hersholt Humanitarian Award ausgezeichnet. Der Ehrenoscar wird an Personen aus der Filmindustrie verliehen, «deren humanitäre Bemühungen der Branche Anerkennung eingebracht haben». Nach seiner Erkrankung an der Parkinson-Krankheit gründete der Schauspieler die Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research (MJFF).