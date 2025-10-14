Worauf es bei der Parfumwahl wirklich ankommt

Welche typischen Fehler machen Menschen beim Parfumkauf?

Rozen: Viele lassen sich von Markenimage, Trends oder der Meinung anderer leiten. Dabei sollte Parfum immer eine intime Entscheidung sein. Ein häufiger Fehler ist, einen Duft zu wählen, um anderen zu gefallen – oder einen, der an jemand anderem gut riecht. Doch jeder Körper reagiert anders. Ich rate, sich Zeit zu nehmen, verschiedene Düfte auf der Haut zu testen, und erst dann zu entscheiden, wenn man wirklich spürt: Das bin ich. Parfum ist etwas sehr Persönliches – fast wie ein olfaktorisches Selbstporträt.