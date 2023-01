Auf einem Foto ist sie in ihrer schlanken Form zu sehen, während sie mit ihrem Trainer für die Kamera posiert. In der gleichen Pose präsentieren sich die beiden auch auf dem zweiten Bild, jedoch sticht auf diesem die Babykugel ins Auge. Zudem lächelt der Hollywood-Star dieses Mal nicht, sondern schaut verzweifelt ihre Begleitung an.