Auf dem offiziellen Twitter-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales wurde ein Ausschnitt der Folge veröffentlicht, die am vergangenen Montag aufgezeichnet wurde und am Dienstag (11. Oktober) ausgestrahlt wird. Prinz William zieht in dem Clip einen Vergleich zwischen mentaler Gesundheit und einem Werkzeug-Kasten: «Viele Menschen wissen nicht, was genau sie brauchen, bis sie es brauchen. Du kannst in einer Minute dein Leben leben und plötzlich ändert sich etwas Gewaltiges. Dann wird dir klar, dass du nicht zwangsläufig die richtigen Werkzeuge oder die Erfahrung hast, um es zu bewältigen.»