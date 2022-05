World Password Day: Google-Experte gibt Tipps für sichere Passwörter

«Passwort-Sicherheit ist in den Köpfen vieler Nutzer angelangt. [...] Beispielsweise die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung sichert die Zugangsdaten effektiv vor Langfingern. Selbst wenn diese in die falschen Hände geraten, können sie nicht missbraucht werden», rät auch Thomas Uhlemann, Security Specialist bei Eset, in einer Mitteilung.