«World's Most Dangerous Show»: Joko Winterscheidts wichtige Botschaft

Nun schickt sich Winterscheidt mit seiner neuen Doku-Serie «The World's Most Dangerous Show» an, auf Solopfaden ein riesiges Problem der Menschheit anzupacken: den Klimawandel. In sechs Folgen der Amazon-Prime-Produktion widmet sich Winterscheidt folglich «dem wichtigsten Thema unserer Zeit», wie es im Vorfeld bereits im Trailer zur Doku hiess.