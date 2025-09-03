Wotan Wilke Möhring ersetzt angeblich Elton bei «Wer weiss denn sowas?»

Die Entscheidung zum Ausstieg sei Elton «alles andere als leichtgefallen», wie er selbst einräumte. Ihm seien in zehn Jahren «Wer weiss denn sowas?» die «unglaublichsten Fragen» gestellt worden. Als Grund für seinen Abschied nannte er den Wunsch nach mehr Privatleben: «Ich möchte in Zukunft allgemein etwas kürzertreten und einfach mehr Zeit für meine Familie und Freunde und vor allem für mich haben.»