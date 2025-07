Wrestling-Legende Hulk Hogan stirbt mit 71 Jahren

Bei der WWE sei man traurig darüber, «zu erfahren, dass der WWE Hall of Famer Hulk Hogan verstorben ist. Als eine der bekanntesten Figuren der Popkultur verhalf Hogan der WWE in den 1980er–Jahren zu weltweiter Anerkennung. Die WWE spricht Hogans Familie, Freunden und Fans ihr Beileid aus», heisst es in einem Statement der Wrestling–Federation. «Das WWE–Universum trauert um Hulk Hogan. Der WWE Hall of Famer ist im Alter von 71 Jahren verstorben», lautet auch ein Beitrag von WWE Deutschland auf der Plattform X.