Wrestling-Star Hulk Hogan will wieder heiraten

Wrestling-Legende Hulk Hogan (69) will offenbar erneut vor den Traualtar treten. Der 69-Jährige und seine Freundin Sky Daily (44) haben sich verlobt, wie Hogan dem US-Portal «TMZ Sports» offenbarte. Demnach stellte er seiner Freundin vergangene Woche in einem Restaurant in Florida die Frage aller Fragen.