Als Sohn eines Wrestlers wuchs Funk in Amarillo, Texas, auf und tauchte schon früh in die Wrestling-Welt ein. Seine aktive Karriere begann er 1965. Zehn Jahre später holte er sich den Titel NWA World Heavyweight Champion. In seiner langen Karriere wurde er unter anderem in die WCW Hall of Fame und die WWE Hall of Fame aufgenommen. 2017 sah man Funk das letzte Mal im Ring.