Wrestling-«Superstar» Billy Graham im Alter von 79 Jahren gestorben

Billy Graham war Mentor von Hulk Hogan und Ric Flair

Billy Graham, der auch unter seinem Kampfnamen «Superstar» bekannt war, galt als einer der ersten grossen Wrestlingstars und beeinflusste den Sport massgeblich. Er war Mentor von grossen Wrestlern wie Hulk Hogan (69) oder Ric Flair (74) und wurde bereits 2004 in die Hall of Fame der WWE aufgenommen. Seit langem war bekannt, dass er gesundheitlich beeinträchtigt war. So soll er unter anderem an einer Herzschwäche und Diabetes gelitten haben. Bereits 2002 erhielt er eine Lebertransplantation.