Wunderschön feiern: Festliche Frisuren für den Weihnachtsabend

Noch auf der Suche nach einem schönen Hairstyling für Heiligabend? Für den festlichen Look an Weihnachten kann man sich von den Frisuren der Stars inspirieren lassen. Denn die Promis, die regelmässig über die roten Teppiche dieser Welt laufen und auf den grossen internationalen Bühnen stehen, wissen ganz genau, wie man sich für feierliche Anlässe in Schale wirft. Drei Ideen für festliche Frisuren an Weihnachten.