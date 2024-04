«Wunderschön»: Sarah Ferguson schwärmt von Samoa

Sarah Ferguson lernt Bräuche und Traditionen kennen

Während ihr Ex–Mann durch den neuen Netflixfilm «Scoop» in den Schlagzeilen ist, erinnerte sich «Fergie» in den vergangenen Tagen in mehreren Postings an ihre Reise, während der sie einige Organisationen in Samoa besuchte. Dazu gehörte etwa das Poutasi Women's Committee. Zu den Fotos von dem Treffen schrieb die Herzogin von York : «Wunderschönes Samoa, danke, dass ich dort sein durfte.» Sie sei dem Frauenkomitee «sehr dankbar, das mich mit offenen Armen in seinem Dorf und seiner Kirche willkommen geheissen hat». Es sei eine Ehre gewesen, einige der lokalen Bräuche und Traditionen kennenzulernen. Zudem besuchte sie eine Organisation, die die Korallenregenration unterstützt.