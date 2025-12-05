«Wunderschöne Frau»: Michelle Hunziker gratuliert Tochter Aurora

Auf einem der Fotos hält Michelle ihre Tochter im Arm und posiert gemeinsam mit dem Sänger für die Kamera. «Heute wird mein wunderschönes kleines Mädchen 29 Jahre alt, und das Fantastische daran ist, dass sie sich nicht verändert hat», schreibt die 48–Jährige dazu. «Sie hat sich nur in eine wunderschöne Frau und eine wunderbare Mutter verwandelt, auf die ich sehr stolz bin. Mein Herz platzt vor Freude, wenn ich dich so glücklich und erfüllt sehe. [...] Alles Gute, meine Liebe, ich liebe dich.»