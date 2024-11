«Wunderschöner»: Erster Trailer zu Karoline Herfurths neuem Kinofilm

Karoline Herfurths Powerfrauen kehren zurück

Auch in der Fortsetzung von «Wunderschön» stehen weibliche Charaktere im Mittelpunkt, «die ihr Leben und ihren Selbstwert nicht länger danach ausrichten wollen, begehrenswert zu sein», heisst es in einer Mitteilung. Hinterfragt werden soll die gängige Vorstellung, dass fast jede Frau an sich arbeiten müsse, um begehrenswert zu bleiben.