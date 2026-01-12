Wunmi Mosaku und Hailee Steinfeld: Mit Babybäuchen bei Golden Globes

In einem «Vogue»–Artikel, der zeitgleich mit ihrem Auftritt auf dem roten Teppich veröffentlicht wurde, erklärte sie, warum sie diese «wunderschöne, persönliche, heilige Neuigkeit» ausgerechnet jetzt preisgeben wollte. «Ehrlich gesagt, würde ich am liebsten einfach nur ich selbst sein – eine Frau, die zufällig schwanger ist – und unseren grossartigen Film und unser fantastisches Team feiern, während ich gleichzeitig dieses heiligste Geschenk meines Lebens beschütze. Deshalb habe ich beschlossen, heute bei den Golden Globes nicht mehr zu versuchen, meinen Babybauch zu verstecken, damit mein Baby und ich diesen Moment gemeinsam in vollen Zügen geniessen können.» Mosaku ist bereits Mutter einer Tochter.