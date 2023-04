Wunsch der Queen: William und Harry sollten in Afghanistan kämpfen

Prinz Harry, der ebenfalls in Sandhurst ausgebildet wurde, war zehn Jahre in der Armee und absolvierte zwei Einsätze in Afghanistan: Einer begann Ende 2007, ein weiterer im Herbst 2012, nachdem er 2011 zum Captain befördert wurde. Später rief er unter anderem die Invictus Games ins Leben. Bei der Veranstaltung treten kriegsversehrte Soldaten in sportlichen Wettkämpfen gegeneinander an.