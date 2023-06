Wurde die Leiche von Julian Sands gefunden?

Mit der Identifizierung ist bis Ende der Woche zu rechnen

Die Leiche wurde gegen 10 Uhr morgens in der Wildnis des Berges San Antonio, genannt Mount Baldy, in dem schneebedeckten südkalifornischen Gebirge entdeckt. «Zivile Wanderer kontaktierten die Fontana Sheriff's Station, nachdem sie menschliche Überreste in der Wildnis des Mt. Baldy entdeckt hatten», teilte das San Bernardino County Sheriff's Department in einer Pressemitteilung mit. Die menschlichen Überreste seien dem Gerichtsmediziner überführt worden, die Identifizierung sei vermutlich Ende der Woche abgeschlossen.