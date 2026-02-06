«Wurde ohnmächtig»: Jan Hofer bei Glätte auf den Kopf gefallen

Jan Hofer (76) sind die vereisten Gehwege Berlins am vergangenen Donnerstag zum Verhängnis geworden. Der ehemalige «Tagesschau»–Chefsprecher stürzte und verlor sogar das Bewusstsein, wie er in einem Instagram–Clip erzählt. «Ein total vereister Gehweg – so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie ich da lag. Ich bin gestürzt, auf den Kopf gefallen, wurde ohnmächtig», schildert er den Vorfall.