«Wurde ohnmächtig»: Jan Hofer bei Glätte auf den Kopf gefallen

Jan Hofer (76) sind die vereisten Gehwege Berlins am vergangenen Donnerstag zum Verhängnis geworden. Der ehemalige «Tagesschau»–Chefsprecher stürzte und verlor sogar das Bewusstsein, wie er in einem Instagram–Clip erzählt. «Ein total vereister Gehweg – so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie ich da lag. Ich bin gestürzt, auf den Kopf gefallen, wurde ohnmächtig», schildert er den Vorfall.
Seine Smartwatch habe den Rettungsdienst gerufen, der nach wenigen Minuten ankam und ihn untersuchte. «Das war sensationell. [...] Herzlichen Dank», sagte Hofer in Richtung der Sanitäter. In einem Kommentar unter dem Beitrag gibt er zudem Entwarnung. «Es wird besser, vielen Dank!», antwortet er auf die Genesungswünsche eines Users.
Jan Hofer kritisiert den Naturschutzbund
In dem Video richtet er jedoch auch ein sarkastisches «Dankeschön» an den Naturschutzbund (NABU). «Dass sie es möglich machen, dass Bäume nicht beschädigt werden, dafür die Menschen aber stürzen, sich Gehirnerschütterungen und Knochenbrüche einfangen. Herzlichen Dank», kritisiert er die Organisation.
Der NABU hatte erfolgreich gegen die Allgemeinverfügung der Senatsverwaltung für Mobilität und Verkehr geklagt, die Privatpersonen erlaubte, Tausalz zu streuen. Erst am vergangenen Freitag trat die Allgemeinverfügung in Kraft, am Mittwoch wurde bekannt, dass die Umweltschützer vor Gericht siegten. Seitdem gilt wieder das grundsätzliche Verbot für Privatpersonen, Tausalz auf Gehwegen zu streuen.