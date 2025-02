«Wütende Woche»: So geht es Samira Yavuz jetzt

In der Zeit zwischen den Podcast–Aufnahmen habe sie viele «Ups and Downs» erlebt, berichtet Samira jetzt. Sie habe sich «geölt von Kommentaren» ihrer Fans gefühlt, gerade erlebe sie aber «wieder mehr im Hass». Und das liege nicht daran, dass gerade Valentinstag ist. Sie habe den Podcast am 14. Februar aufgenommen, verrät sie.