«Wuthering Heights» von Emerald Fennell: Liebe, Lust und Obsession

Das hat die Regisseurin auch in ihrem letzten Coup «Saltburn» gezeigt. Da trinkt der Protagonist schon mal das Badewannenwasser des Objekts seiner Begierde – und das ist bei weitem nicht die verstörendste Szene des Films. In Interviews verteidigte Fennell die Szene und sagte, wir seien es nur nicht gewohnt zu sehen, wie echtes Verlangen aussehe: «Den Boden einer Badewanne abzuschlecken, wenn man vor Sehnsucht nach jemandem, den man nicht haben kann, völlig ausser sich ist, ist speziell und instinktiv – aber nicht seltsamer als das, was wir tun, wenn niemand zusieht.» Das ist Fennell.